Kommentar zur Obdachlosenunterkunft Strümper Straße Auf der Suche nach Plan B

Dass der Bausektor aktuell ein schwieriges Pflaster ist, ist ein Problem, das weder nur Meerbusch betrifft noch sich hier lösen lässt. Diese Tatsache und die nun daraus resultierende Situation muss für die Beteiligten unglaublich frustrierend sein – vor allem für engagierte Akteure wie Heidemarie Niegeloh, die bereits seit vielen Jahren auf den Handlungsbedarf an der Strümper Straße hinweisen. Sozialdezernent Peter Annacker hat im Sozialausschuss gesagt, man müsse sich nur „etwas einfallen lassen“. Das klingt lapidar, aber es entspricht der aktuellen Situation. Stadt und Politik müssen Ideen entwickeln. Was ist das beste für die Menschen in der Unterkunft, und was lässt sich mit den begrenzten Mitteln, die in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen werden, erreichen? Was ist der Plan B für die Strümper Straße?