Demokratie in Meerbusch Bürger von Beginn an einbeziehen

Stadt und Politik zugute zu halten ist, dass es ihr Anliegen war, vorausschauend zu handeln, bevor ein Investor mit einem überdimensionierten Bau das bestehende lockere Gefüge in der Nachbarschaft sprengt. Planer und Politiker glauben: Dies ist nur eine Frage der Zeit und dann wird auch in den Rheingemeinden der Wunsch nach Regulierungen laut. Die Vertreter der Stadt und die Politiker haben dann die Chance, die Entscheidung für mögliche Gegenmaßnahmen von Beginn an auf eine breitere Basis zu stellen. Dass dies nötig ist, hat der Konflikt gezeigt. Bevor eine Mitarbeiterin der Verwaltung mit einem Konzept beauftragt wird, ist es ratsam, die Bürger mit ins Boot zu holen. Dabei ist es wichtig, ein für die Zukunft erwartetes Problem möglichst prägnant und nachvollziehbar darzustellen. Dann können die Bürger Rückmeldungen geben, was ihnen wichtig ist. Auch wenn verschiedene Menschen andere Prioritäten haben, ergibt sich doch eine Stimmungslage, die für Stadt und Politiker eine wichtige Ausgangsbasis für weitere Entscheidungen ist.