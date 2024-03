Kommentar zur Büdericher Alee Dem Warten müssen Taten folgen

Dass sich an der Büdericher Allee vorerst nichts tut, dürfte für die Anwohner eine bittere Nachricht sein. Ein Jahr lang haben sie sich für ihr Anliegen eingesetzt, und Politik und Stadt haben anerkannt, dass hier Handlungsbedarf besteht. Somit wäre es nun ein fatales Zeichen, das Thema Büdericher Allee in der Schublade verschwinden zu lassen. Schon zu lange wurde dieser Punkt aufgeschoben. Im Mai 2023 hieß es, man wolle auf die Ergebnisse des Mobilitätskonzeptes waren. Dieses liegt seit mehreren Monaten vor und zeigt bereits Wirkung in Meerbuschs Verkehrslandschaft. Der Umbau des Dr.-Franz-Schütz-Platzes ist jedoch nicht in Sicht – zumindest sind weder Planungsansätze noch eine Idee für einen groben Zeitrahmen öffentlich bekannt. In Anbetracht der aktuell mehr als angespannten Haushaltssituation scheint es auch wenig realistisch, dass man hier in absehbarer Zeit und in großem Stil aktiv werden kann. Die Politik schuldet es den Bürgern aber, deren berechtigtes und durch die Stadt bestätigtes Interesse umzusetzen. Wenn dies im Rahmen einer großen Maßnahme geschehen kann, gut. Aber wenn erneut zehn Jahre ins Land gehen, ehe sich etwas tut, sendet das das falsche Signal an die Menschen in Meerbusch – und weckt im schlimmsten Fall Zweifel an der aktuellen demokratischen Ordnung.