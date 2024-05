Kommentar zum Grundwasser in Meerbusch Anpassung der Stadt an die Natur

In unserer modernen, zentraleuropäischen Gesellschaft waren wir es lange nicht gewohnt, den Launen der Natur ausgeliefert zu sein. Doch natürliche Phänomene wie Dürren, Starkregen oder eben steigendes Grundwasser sind nicht nur immer möglich, solche Extreme dürften in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter zunehmen. Regulieren können wir als Mensch – egal ob Bürger oder Stadtplaner – nur bis zu gewissen Grenzen. Umso wichtiger ist es aber, sich im Rahmen unserer Möglichkeiten anzupassen. Dank der Starkregenkarten wissen wir, in welchen Bereichen von Meerbusch Überschwemmungen drohen, und können das bei Bauvorhaben berücksichtigen. Aber das kostet Geld. Wie Architekten und Bauherren vergangener Jahrzehnte vielleicht mit Blick auf niedrige Grundwasserstände an der Isolierung gespart haben und jetzt vor nassen Kellern stehen, wissen wir im Großen auch um die Bedeutung von unversiegelter Fläche, damit Regenwasser ablaufen und Grundwasser an die Oberfläche dringen kann. Hier aber entsprechend zu handeln kostet Geld, senkt die Menge an bebaubarer Fläche und damit den Gewinn. Sich für die langfristige Sicherheit und gegen den Profit zu entscheiden kostet Mut. Prävention ist nicht leicht zu vermitteln und wird nicht von jedem geschätzt.