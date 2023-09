Handel in Meerbusch Kommen und Gehen auf der Dorfstraße

Es tut sich was auf der Dorfstraße. Wer an dem sonnigen Nachmittag mitten in der Woche durch Büderich schlendert, sieht gut besuchte Außenterrassen bei Dino Cappuccino und beim Eiscafé Palatini auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Dort spielt auf dem Parkplatz ein Saxophon-Spieler gerade den Jazzsong „All of me“ und sorgt für beschwingte Stimmung.