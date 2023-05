Brauchtum in Meerbusch Königin präsentiert ihr neues Kabinett

Präsident Peter Gröters sekundiert und gesteht: „Dieser Königinnenschuss hat uns ins 21. Jahrhundert geführt.“ Und dabei hatte die 40-jährige Verkaufsleiterin einer Bäckerei ihre Regentschaft eigentlich erst für 2024 geplant. Immerhin konnte das Musketier den Präsidenten überraschen und schon zum spontan vorgezogenen Vogelschuss ein komplettes Kabinett benennen. Dabei kann sie zugleich voll und ganz auf die Unterstützung ihres Prinzgemahls Stephan zählen, der ja schon der Liebe wegen von der Saale an den Rhein gezogen ist. Für ihn hat die Bruderschaft eigens eine Amtskette geschaffen, die ebenfalls beim Festakt verliehen wurde. Nun rätselt die ganze Bruderschaft, was mit der für Pfingstdienstag vorgesehenen Krönung der Königin – der Begleitung eines Königs – passieren wird. Dieser Akt war bisher stets der Höhe- und Schlusspunkt des Festes. Doch diesmal wird es keine begleitende Königin geben und der Prinzgemahl ist ja schon ins Amt eingeführt. Zunächst aber standen andere Fragen an. In gekonnt knapper Weise stellte die erste Monarchin der Bruderschaft ihre vier Ministerpaare vor, wobei es erstmals sowohl Ministerinnen als auch Minister gibt.