Beim Bahnhof Osterath Knochen bei Bauarbeiten in Meerbusch gefunden

Bei Tiefbauarbeiten an einem Bahnübergang in Osterath haben Arbeiter menschliche Knochen gefunden. Wie die Stadtwerke Meerbusch Willich nun mitteilten, wurden die Knochen bei Arbeiten zur Verlegung von Leitungen bereits am vergangenen Montag, 8. Juli, gefunden. Die Arbeiten am Bahnübergang Strümper Straße ruhen seitdem. Dass es sich bei den Knochen um einen aktuellen Kriminalfall handelt, konnten die Polizei und hinzugerufene Archäologen vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) jedoch zeitnah ausschließen: Es handele sich um Überreste eines Grabes vom alten Osterather Friedhof, der früher an dieser Stelle war.