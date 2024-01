Konzert in Meerbusch Berühmte Komponisten der klassischen Musik im Forum Wasserturm

Bach, Beethoven und Brahms – diese drei großen Komponisten sind in der nächsten Ausgabe der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Forum Wasserturm an der Rheinstraße 10 zu hören. Am Sonntag, 21. Januar, beginnt das Konzert mit Pianist Georg Kjurdian um 17 Uhr in der Lanker Kulturstätte.