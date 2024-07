Natur in Meerbusch Warum zwei Kitas eine Auszeichnung für ihren Garten bekommen

Die städtische Kita Mullewapp in Nierst und die Lebenshilfe Kita Farbenland in Lank können sich über die Auszeichnung „Natur im Garten“ freuen. Der gleichnamige Verein und die Meerbuscher Soroptimistinnen, die das Projekt unterstützen, haben die „Natur im Garten“-Plaketten jeweils an die Kita überreicht.