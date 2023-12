Verein in Meerbusch V8 Freunde spenden an die Kita Mullewapp

Das Spendengeld kommt aus dem Erlös des US-Car & Harley Treffens, welches seit vielen Jahren in Ilverich stattfindet und stets viele Oldtimerfans aus dem Umland anzieht. „Wir spenden traditionell unseren Erlös an einen guten Zweck“, erklärt Reiner Brandes, Präsident der V8 Freunde Meerbusch. „In diesem Jahr haben wir uns überlegt, die ein oder andere Kita in Meerbusch zu unterstützen“, so Brandes weiter. Janna Zimmermann, erste Vorsitzende des Fördervereins, betonte bei der symbolischen Scheckübergabe: „Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung und dass wir damit die Möglichkeit haben, eine neue Matschanlage für die Kinder anzuschaffen.“