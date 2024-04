Japanisches Flair in Büderich Kirschblütenfest im Meerbad-Park

Meerbusch · Am 21. April gibt es in Büderich einen Einblick in die japanische Lebensweise und Kultur inklusive Bühnenprogramm. Das Kirschblütenfest ist eine fernöstliche Tradition und findet in Meerbusch zum vierten Mal statt.

12.04.2024 , 17:09 Uhr

Zum Erleben der japanischen Kultur gehört auch die Anprobe der Kimonos. foto: Anne Orthen Foto: Ja/Anne Orthen (orth)