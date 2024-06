Kino in Meerbusch Forum Wasserturm zeigt Bikerclubs und wildes Jütland

Golda – Israels Eiserne Lady Den Anfang macht am kommenden Dienstag, 2. Juli, dieser historische Film über das Leben und Wirken von Golda Meir, die von 1969 bis 1974 israelische Ministerpräsidentin und damit eine der ersten weiblichen Staatschefs der Welt war. Während ihrer Amtszeit erarbeitete sie sich in Anlehnung an Margaret Thatcher den Beinamen „Israels eiserne Lady“. Besonders dramatisch war in ihrer Amtszeit der Jom-Kippur-Krieg, als 1973 Ägypten, Syrien und Jordanien am Heiligen Tag einen Überraschungsangriff auf Israel starten, muss die Politikerin mit aller Entschlossenheit handeln. Während des Konflikts liegen die Sicherheit Israels und das Leben unzähliger Menschen in ihren Händen – dazu kommt, dass sie sich neben den äußeren Feinden auch gegen das eigene Kabinett durchsetzen muss, in dem die männlichen Politiker nicht glücklich darüber sind, das Schicksal Israels einer Frau anvertrauen zu müssen.