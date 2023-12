Kino in Meerbusch Diese Filme zeigt das Forum Wasserturm im Januar

Wish (FSK 0 / 102 Min) Den Auftakt macht am 2. Januar das Disney+ Animationsabenteuer Wish. Oscar-Preisträger Chris Buck (Die Eiskönigin) und Fawn Veerasunthorn (Raya und der letzte Drache) erzählen eine Geschichte über die mächtige Kraft der Wünsche in einer sagenhaften Welt voller Humor und Freundschaft. Im Zentrum steht die 17-jährige Asha, ein durch und durch optimistisches Mädchen mit einem scharfen Verstand und einer großen Hingabe an ihre Lieben. Asha lebt in Rosas, einem fantastischen Land vor der iberischen Halbinsel, das auch als „Königreich der Wünsche“ bekannt ist. Von überall her pilgern Menschen nach Rosas, um ihre Wünsche an den magischen König Magnifico zu richten, der verspricht, ihre tiefsten Sehnsüchte zu erfüllen. Doch der Herrscher entscheidet eigenhändig und nicht immer fair darüber, welche Wünsche er wahr werden lässt. Als Asha selbst in einem Moment der Verzweiflung einen Wunsch in Richtung Himmel schickt, erhört sie eine kosmische Kraft, woraufhin ein kleiner Ball aus unendlicher Energie namens Star zu ihr auf die Erde kommt. Begleitet von Star und ihrer Hausziege Valentino begibt sich Asha auf eine abenteuerliche Reise durch unterschiedliche Welten, um die Gemeinde Rosas vor der Willkür Magnificos zu retten.