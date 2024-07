Kultur in Meerbusch Große Gefühle und die Mondlandung im Kino

Alles steht Kopf 2 Am 13. August um 17 Uhr wird für ein junges Publikum der Pixar-Animationsfilm gezeigt, in dem sich alles um Gefühle dreht. Diese sind nämlich eigenständige Wesen, die in den Köpfen der Menschen wohnen und dort für allerlei Chaos sorgen. Das gilt besonders für Teenager wie die 13-jährige Riley. In ihrem Kopf war alles in Ordnung, bis zahlreiche neue Emotionen Einzug halten und alles durcheinander bringen – und das ausgerechnet an einem Tag, an dem sie neue Freunde für die weiterführende Schule schließen will. Um sich im neuen Lebensabschnitt zurecht zu finden, muss ein Ausgleich zwischen den alten und neuen Gefühlen geschaffen werden.