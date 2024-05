Brauchtum in Meerbusch Kindheitserinnerungen an die Büdericher Kirmes

Für das Magazin „Komet“ berichtet der vielseitig tätige Journalist überwiegend aus Berlin und Städten in den neuen Bundesländern. Besonders gern schreibt er über traditionsreiche Fahrgeschäfte und deren Besitzer. „Um den richtigen Blick für ein gutes Volksfest zu bekommen, habe ich in den letzten Jahren alle einschlägigen Großveranstaltungen besucht“, fügt er hinzu, darunter das Münchner Oktoberfest, die Cranger Kirmes, den Hamburger Dom, die Kieler Woche und den Cannstatter Wasen in Stuttgart. „Aber mehr noch liegen mir die kleinen, beschaulichen und überschaubaren Volksfeste am Herzen“, betont er. Wie das Bad Hersfelder Lullusfest, eines der ältesten in Deutschland. Oder der Altstadtfrühling in Erfurt vor der spektakulären Kulisse des Domplatzes. Oder die Stieglitzer Woche in Berlin am Teltowkanal, eingebettet in eine malerische Parklandschaft.