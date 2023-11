Brauchtum in Meerbusch Karnevalserwachen bei der KG Kött on Kleen

Am Samstag, 11.11.2023 veranstaltet die KG Kött on Kleen ihre große Karnevalserwachenverantstaltung. Unter dem Motto „Wat ne Larifari, Neeschter op Safari!“ eröffnet die KG Kött on Kleen die Session 2023/2024. Das Highlight an diesem Abend sind traditionell die Proklamation des Kinderprinzenpaares und die Proklamation des Prinzen für die neue Session. So wird der Vorsitzende des Kinderkarnevalkomitees Lutz Lenzen, Romy Althaus und Jakob Paas zum neuen Kinderprinzenpaar ernennen. Die beiden freuen sich schon sehr auf ihren ersten Auftritt vor dem vollen Festzelt.