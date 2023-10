Ortsverein in Meerbusch Strümper Frauengruppe tritt aus der Kfd aus

Mehr als 90 Jahre ist es her, dass sich der Ortsverein der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (Kfd) St. Franziskus in Strümp gegründet hat. „Die Vereinsgründung ist auf den 2. Dezember 1926 datiert, damals hieß er noch Verein katholischer Frauen und Mütter“, erklärt Wilma Boldt aus dem Vorstand. „Gerne hätten wir in drei Jahren unser 100-jähriges Bestehen gefeiert, das war ein Ziel, auf das wir hingearbeitet haben.“ Doch daraus wird nun nichts, denn die Strümper Frauen werden zum Ende des Jahres endgültig aus der Kfd austreten. „Wir hatten am 12. April unsere Jahreshauptversammlung, da waren fast 30 unserer 80 Mitglieder anwesend, und die haben den Austritt einstimmig beschlossen“, erzählt Boldt.