Kirchen in Meerbusch „Mein Glaube ist kein Job, er ist ein Lebensgefühl“

Sind Frauen in der Kirche ein heißes Thema? „Och nö“, rufen sie und lachen. Ein Scherz. Denn genau das brennt ihnen unter den Nägeln. Fühlen sie sich zumindest in der eigenen Gemeinde gut wahrgenommen? „Kommt immer darauf an, wovon ich mich abhängig mache“, antwortet Brigitte Vielhaus diplomatisch. „Wichtig ist, dass wir uns selber wahrnehmen. Pfarrer Viertel schaut freundlich-konstruktiv auf uns. Er wird uns ganz sicher keine Steine in den Weg legen. Und wir werden das machen, was wir für richtig halten.“ Die Lanker Frauen finden es schade, dass die kfd-Gruppen in Strümp und Osterath die Arbeit im Verband nicht mehr fortsetzen wollen. Innerhalb der Katholischen Kirche eine Stimme zu haben, sei doch wichtig, betonen sie. Nur so könne man über den eigenen Ort hinaus Aufmerksamkeit erregen und etwas bewirken. Auch die Unterstützung durch die bundesweite Dach-Organisation mit immerhin 320.000 Mitgliedern erweise sich bei vielen Projekten als nützlich. Die geringfügige Beitragserhöhung in diesem Jahr sei dagegen kein Problem.