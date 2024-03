Verkehr in Meerbusch Keine Rechtsgrundlage für Tempo 40

Andere Kommunen im Kreis haben jedoch inzwischen teilweise Straßen mit 40 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit eingerichtet. „Wir haben dort nachgefragt, allerdings gibt es hier zumeist keine rechtliche Grundlage – wir wollen uns hier in Meerbusch nicht auf dünnes Eis begeben.“ Dennoch gibt es die Möglichkeit, Reduzierungen als Verkehrsversuch beim Ministerium anzumelden. „Das gibt es aber schon, und ein Verkehrsversuch wird immer nur einmal zugelassen“, erklärt der Experte. Sollte sich ein solcher Versuch positiv darstellen und in die STVO eingehen, werde man ihn auch in Meerbusch einführen. Die Stadt habe jedoch einige „klagefreudige Einwohner“, so wie sich im vergangenen Jahr an der Lanker Fußgängerzone gezeigt hatte. Dort war eine Jahrzehnte alte Tempo-30-Regelung juristisch angegriffen worden und musste zwischenzeitlich aufgehoben werden. Inzwischen hängen die Schilder wieder, aber endgültig entschieden ist der Fall noch nicht. Wegen solcher und ähnlicher Erfahrungen der Vergangenheit will die Stadt keine Schritte gehen, bei denen keine vollständige Rechtssicherheit besteht.