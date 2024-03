PFAS im Trinkwasser Keine Gefahr durch Chemikalien im Wasser

In der vergangenen Woche waren im Trinkwasser der Wasserwerke Willich sogenannte per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen – kurz PFAS – gemessen worden. Das Wasserwerk, das Trinkwasser unter anderem an die Städte Willich und Tönisvorst, aber auch nach Osterath, liefert, leitete daraufhin Tests ein, deren Ergebnisse nun vorliegen. „Der aktuelle Testwert liegt unter dem Vorsorgemaßnahmenwert. Somit kann das Wasser weiter weiterhin bedenkenlos von der Bevölkerung getrunken werden“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Viersen.