Verkehr in Meerbusch Keine Einbahnregelung an der Ossumer Straße

Wie es im Bürgerantrag zu lesen ist, würden viele Autofahrer den Weg über die Ossumer Straße und durch die Wohnsiedlung wählen, wenn das Verkehrsaufkommen auf der großen Uerdinger Straße hoch sei. Dies führe jedoch zu Problemen, da die Ossumer Straße sehr schmal ist. „Dabei wurde häufiger beobachtet, dass bei Gegenverkehr die Fahrt über den Bürgersteig fortgesetzt wird, da die Straße in einer Richtung einspurig ist. Aufgrund des abgesenkten Bordsteins ist dies problemlos machbar“, so schreiben die Anwohner an die Politik.