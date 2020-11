Meerbusch : Schulen bieten virtuelle Infotage an

Gesamtschulleiter Klaus Heesen bietet Videokonferenzen und eine virtuelle Präsentation an. Das Bild entstand im Frühjahr, als die Schule wieder öffnete. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Normalerweise lernen Grundschuleltern und Viertklässler die weiterführenden Schulen am Tag der offenen Tür kennen. Sie finden dieses Jahr nicht statt. Die Schulen mussten deshalb andere Wege zum Austausch finden.

Experimente, Unterrichtsbesuche, persönliche Gespräche — so wird der Tag der offenen Tür in diesem Jahr nicht stattfinden können. Die weiterführenden Schulen in Meerbusch bedauern das, haben sich aber andere Lösungen überlegt.

Realschule Osterath Laut Schulleiter Dirk Busche sei der persönliche Kontakt zu Eltern und Kindern immer die beste Möglichkeit gewesen, die Stärken der Schule zu zeigen. Der starke Zusammenhalt im Kollegium, die vielen Angebote und die familiäre Atmosphäre, die der Größe der Schule geschuldet ist: nur 500 Schüler werden unterrichtet. „Hier kennt jeder jeden“, sagt der Schulleiter. Das sei vielen Eltern am Tag der offenen Tür aufgefallen.

SMG-Schüler haben Grußkarten für die künftigen Fünftklässler erstellt. Foto: SMG

Um Eltern und Kinder bestmöglich zu informieren, möchten Busche und seine Kollegen „mehrgleisig fahren“. Auf der Homepage gebe es zwar genügend Infos über die Schule, doch das reiche nicht aus. „Wir möchten die Atmosphäre des Tages auch virtuell repräsentieren“, sagt Busche. Deswegen erstellen er und seine Kollegen zurzeit ein sogenanntes Padlet, eine digitale Pinnwand, auf der sich jeder Lehrer, jede Fachschaft und jede AG einzeln vorstellen kann. Viele würden kennen das Tool schon aus dem Heimunterricht kennen, es sei praktisch und einfach zu bedienen.Der Link zum Padlet wird zum einen auf der Homepage der Schule, zum anderen auf Flyern für die Grundschuleltern hinterlegt sein. Diese Flyer, in Papierform und elektronisch, werden über die Grundschulen durch Klassenlehrer oder die Schulpflegschaftsvertretung) verteilt.

Nach wie vor geplant ist der Infoabend am 9. Dezember. Stattfinden soll er in abgespeckter Form in der großen Aula der Schule um 18 und 19.30 Uhr mit jeweils 25 Personen, also einem Elternteil pro Kind. Trotz einiger Hürden ist Busche zuversichtlich: „Wir geben unser bestes, nicht nur unser Schulsystem vorzustellen, sondern zu zeigen, wer wir sind“, sagt er.

Mataré-Gymnasium Auch Schulleiter Christian Dölls und seine Kollegen haben lange überlegt, wie sie den ausfallenden Tag kompensieren können. Sie haben sich für kurze Videos entschieden, in denen sie sich und ihre Fachbereiche, wie beispielsweise die Chorklasse, vorstellen. Darin sind sie schon geübt: Während des Heimunterrichts im ersten Lockdown hat sich in der Schule ein Team gebildet, das im Keller ein eigenes kleines Filmset aufgebaut hat. Dort haben sie beispielsweise Erklärvideos für den Unterricht gedreht.

Auch er bedauert, dass der Tag der offenen Tür ausfallen muss. „Wir legen großen Wert auf den persönlichen Kontakt und haben uns immer viel überlegt, um unsere Schule zu zeigen“, sagt er. Dazu gehörten naturwissenschaftliche Experimente oder Unterrichtsbesuche.

Städtisches Meerbusch-Gymnasium Lange hatten Schulleiterin Dorothee Schiebler und ihre Kollegen einen corona-konformen Tag der offenen Tür geplant, jetzt mussten sie spontan umplanen. Infos gibt es digital auf der Homepage. Um trotzdem persönlichen Kontakt zu den Viertklässlern zu haben, hat Erprobungsstufenkoordinatorin Kerstin Mikus Meerbuscher Grundschulen besucht und ein Willkommensset verteilt. Darin enthalten war neben einem Anschreiben und Infomaterial auch eine Besonderheit: Jeder Viertklässler hat eine persönliche, von den Kindern der fünften Klasse gestaltete Willkommenskarte als Gruß vom SMG erhalten.

Leider kann auch der für den 25. November geplante Informationsabend für Grundschuleltern nicht stattfinden. Deswegen gibt es an dem Abend das Angebot für Grundschuleltern in der Zeit vom 17 bis 19 Uhr unter der Rufnummer 02159-96560 letzte Fragen zu klären.

Maria-Montessori-Gesamtschule Normalerweise findet der Tag der offenen Tür am ersten Samstag vor dem ersten Advent statt. „Hier herrscht dann immer schon ein bisschen Weihnachtsstimmung“, sagt Schulleiter Klaus Heesen. Dieses Jahr muss der Tag der offenen Tür mit Adventsbasar leider ausfallen. Stattdessen gibt es am 28. November zwei Videokonferenzen, einmal um 10 und einmal um 12 Uhr. Auf der Internetseite der Schule können sich Eltern via Mail anmelden und bekommen dann einen Link für die Teilnahme an der Konferenz zugeschickt.