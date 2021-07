Meerbusch hilft im Hochwassergebiet : Kegelclub liefert Werkzeuge

Meerbusch In einer spontanen Aktion haben die Vereinsmitglieder gemeinsam mit dem Maxus Baumarkt Werkzeuge organisiert. Die Firma Bröker übernahm den Transport nach Bad Neuenahr.

(stz) Da es im Katastrophengebiet an Werkzeugen mangelt, hatte der Handwerker Kegelclub „Goldener Boden“ rundgefragt, ob die Mitglieder Schubkarre, Schaufel oder Besen übrig hätten. Für den Transport bot die Firma Bröker Fahrzeuge an, mit denen die Werkzeuge zu den Helfern nach Bad Neuenahr gebracht werden könnten. Allerdings waren viele Vereinsmitglieder im Urlaub, so dass die Daheimgebliebenen beschlossen, die Kasse zu plündern und das benötigte Werkzeug zu kaufen, damit es schnellstmöglich ins Ahrtal mitgenommen werden kann.