Närrisches Brauchtum in Meerbusch Karnevalsverein „Fettnäpke“ spendet 800 Euro

Nun stehen die nächsten närrischen Zusammenkünfte der Fettnäpke an. Die Sitzung am Samstag, 27. Januar, ist bereits ausverkauft. Karten zu je elf Euro gibt es noch unter fettnaepke.imagearts.de für die Sitzung am Freitag, 26. Januar, um 20.11 Uhr in der Nikolausschule sowie für den „Kneipenkarneval“ am Samstag, 3. Februar, um 19.11 Uhr in „Paul’s Savanne“.