Interview Daniel Pennart : Ein Prinz ohne Karneval

Nierst Daniel Pennart ist Prinz der Nierster Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“. Doch feiern und sein närrisches Volk begrüßen, das wird er wohl erst im Jahr 2023.

Eigentlich würde Daniel Pennart, der Prinz der Nierster Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“, in diesen Tagen gar nicht mehr aus seinem Prinzen-Ornat herauskommen, würde von einer Sitzung zur nächsten fahren, feiern, jubeln, das närrische Volk begrüßen. Aber: Nix da, der Kalender ist leer. Kein Karneval in diesen Zeiten. Mittlerweile ist es nicht nur die Corona-Pandemie, die unbeschwertes Karneval feiern unmöglich macht. Noch bedrückender ist der Krieg in der Ukraine. „Es ist so traurig und unbegreiflich, was dort passiert“, sagt Daniel Pennart am Freitagmorgen am Telefon. Sein Treffen mit unserer Kollegin Anke Kronemeyer liegt da bereits einige Tage zurück. Und obwohl sich die Lage seitdem dramatisch verändert hat, möchten wir Ihnen dieses Gespräch nicht vorenthalten: