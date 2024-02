Brauchtum in Meerbusch Tilly-Wagen könnte in der kommenden Session mitfahren

Auch wenn der Straßenkarneval im Rheinland in dieser Session weitestgehend ruhig und friedlich verlaufen ist, berichtet das Innenministerium von 33 tätlichen Angriffe auf Polizisten in der Zeit des Straßenkarnevals in NRW. Dabei seien 43 Einsatzkräfte leicht verletzt worden. „Viele Gründe, um immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen und mit diesem ;Tilly-Wagen‘ im Rhein-Kreis Neuss haben wir einen Botschafter gefunden“, so Stefan Meuter. Am Tag nach dem Rosenmontagszug hat er den Mottowagen von Jacques Tilly persönlich entgegengenommen, dieser wird nun bis zur kommenden Session aufgehoben. Er soll dann in möglichst vielen Zügen des Rhein-Kreis Neuss mitgenommen werden – ob er auch in Meerbusch zum Einsatz kommen wird, steht jedoch noch nicht fest.