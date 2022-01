Brauchtum in Meerbusch : Alle Karnevalsveranstaltungen abgesagt

Der letzte Rathaussturm in Meerbusch war Altweiber 2020. Damals hatten die Kinderprinzenpaare noch das alte Rathaus in Osterath gestürmt. Foto: Viktor Marinov

Meerbusch Zum zweiten Mal hintereinander fällt in Meerbusch die fünfte Jahreszeit der Corona-Pandemie zum Opfer. Alle Sitzungen wurden abgesagt. Das Risiko ist den Karnevalsgesellschaften zu groß – gesundheitlich wie auch finanziell.

Von Christoph Baumeister

Auch in diesem Jahr ist schon Aschermittwoch, bevor die neue Session überhaupt begonnen hat. Alle geplanten närrischen Veranstaltungen der vier großen Karnevalsvereine in Meerbusch sind pandemiebedingt abgesagt worden. Damit müssen alle Jecken zum zweiten Mal in Folge aufs gemeinsame Feiern, Schunkeln und Lachen verzichten.

„Nach reiflicher Überlegung sind wir schweren Herzens zu dem Beschluss gekommen, unsere gesamten Veranstaltungen im Februar zu canceln“, berichtet Andreas Bongartz, erster Vorsitzender der KG Kött on Kleen aus Nierst. In der aktuellen Zeit sei ein närrisches Treiben aus gesundheitlicher Sicht nicht zu verantworten. „Vor allem für die Kinder, die jetzt schon das zweite Jahr in Folge auf Karneval verzichten müssen, tut es mir besonders leid“, sagt Bongartz. Immerhin konnte die KG Kött on Kleen trotz der aktuell schwierigen Zeiten bei der Generalversammlung im November des vergangenen Jahres in Daniel Pennart einen neuen Prinzen präsentieren. „Wir haben die Hoffnung, dass wir dann 2023 gemeinsam mit ihm unsere Tradition fortsetzen und wieder den berühmten Nierster Karneval feiern können“, so Bongartz.

INFO Landes-Förderprogramm „Neustart miteinander“ Entschädigung Um Karnevalsgesellschaften für Veranstaltungsabsagen zu entschädigen, gibt es einen „Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen“ und das Förderprogramm „Neustart miteinander“ vom Land Nordrhein-Westfalen. Damit sollen eingetragene Vereine finanziell unterstützt werden, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu festigen und mit neuem Leben zu erfüllen. Corona Absagen von Kulturveranstaltungen, die zwischen 18. November 2021 und 28. Februar 2022 stattfinden sollten, werden dabei grundsätzlich als „pandemiebedingt“ anerkannt.

Die KG Fettnäpke aus Osterath hatte im Herbst noch hoffnungsvoll auf die fünfte Jahreszeit geblickt. Doch inzwischen ist auch dort Ernüchterung eingekehrt. „Da sich frühzeitig abgezeichnet hat, dass Omikron uns die fünfte Welle bringen wird, haben wir uns schon im Dezember dazu entschieden, unsere große Karnevalssitzung ausfallen zu lassen“, sagt die erste Vorsitzende Bärbel Mosch. Um den Mitgliedern für ihre Unterstützung zu danken, wird voraussichtlich jedes von ihnen einen kleinen Trost in Form eines aktuellen Karnevalsorden erhalten. Eine weitere Überlegung sei, die ausgefallene Sitzung möglicherweise im Frühjahr nachzuholen. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug wurde schließlich pandemiebedingt bereits auch schon auf Sonntag, 29. Mai, verschoben. „Normalerweise sind wir immer zwei Wochen vorher dran. Das große Problem ist aber, dass man wegen Corona derzeit einfach nicht viel planen kann“, so Mosch.

Altweiber 2021 schickte Bürgermeister Christian Bommers eine Videobotschaft vom Rathaus-Balkon in Büderich. Er hat während seiner Amtszeit noch keinen Rathaussturm erlebt. Foto: Stadt Meerbusch

Die in Büderich ansässige KG Blau Weiss rollt normalerweise jedes Jahr mit einem eigenen gebauten Wagen beim Umzug in der Landeshauptstadt mit. Ob das auch im Mai der Fall sein wird, ist derzeit noch offen. „Wir haben jetzt eine Einladung erhalten, aber wir müssen das erst im Vorstand und mit unseren Mitgliedern besprechen“, sagt Geschäftsführerin Jennifer Hermes. Sie sei unsicher, ob bei einem aus der Session herausgerissenen einmaligen Event überhaupt richtige Karnevalsstimmung aufkomme. Definitiv abgesagt hat die KG Blau Weiss ihre für Februar geplante Sitzung sowie das Richtfest. „Wenn wir feiern, dann soll das unbeschwert sein. Die Mitglieder und die Gäste sollen sich wohl und sicher fühlen. Da das momentan nicht möglich ist, gab es keine andere Entscheidung“, sagt Hermes. Die Gefahr womöglich zu einem „Superspreader-Event“ zu avancieren, sei wegen der Omikronwelle viel zu groß. Neben dem gesundheitlichen Risiko gebe es zudem ein finanzielles. „Wenn wegen Corona statt der kalkulierten 300 Gäste nur 100 Leute gekommen wären, hätte uns das ein dickes Minus in die Vereinskasse gerissen“, so Hermes.