Klassische Musik in Meerbusch Konzerte und Workshops gegen das Lampenfieber

Porizko und Belowa wollen sowohl für junge Musiker als auch für das Publikum einen neuen Zugang zur klassischen Musik schaffen. Dafür setzen sie einerseits auf Konzerte mit einem hohen Anteil an Moderation, andererseits bieten sie Seminare und Workshops für Sänger und Instrumentalisten an, die grade am Beginn ihrer Berufslaufbahn stehen. Diese werden im Studium oft nicht adäquat auf ihre späteren Job vorbereitet, so Porizko: „Das Musikstudium dauert ziemlich lang, der Einstieg in den Beruf ist aber nicht so einfach. Das liegt weniger an der Qualität der ausgebildeten Musiker, sondern daran, dass es nicht genug Angebote gibt, die gut auf das Leben vorbereiten.“ Besonders Themen wie Management und Lampenfieber kämen im Studium zu kurz. Dagegen wollen die Gründerinnen etwas tun.