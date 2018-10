Meerbusch Ganz schön aufregend endete der Donnerstag für diese zwei Kaninchen: mit einer Fahrt im Streifenwagen.

(RP) Gegen 17.30 Uhr hatten Passanten die Polizei über die Tiere informiert, die am Apelter Weg vermutlich ausgesetzt wurden oder entlaufen waren. Sie wurden eingefangen und an den Tierschutz Meerbusch übergeben. Hinweise zum Tierhalter bitte an 02159 5322224.