Jiu-Jitsu in Meerbusch Schwarzer Gurt für Kampfkünstler

Kurz bevor es losging, wurde es in der Sporthalle des Pastor-Jacobs-Grundschule in Lank-Latum plötzlich mucksmäuschenstill. Die in weißen Jiu-Jitsu-Anzügen bekleideten Sportler wirkten äußerst fokussiert. „Ohne die richtige Anspannung kann man hier nicht bestehen“, so Nadine Ristow, die einzige Frau unter den Prüflingen, welche sich der Reihe nach den Aufgaben der vierköpfigen Jury stellen mussten.