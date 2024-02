Kultur in Meerbusch Kleinkunst im Forum Wasserturm

März Im März kommt Simone Solga nach Lank. Sie wirft in ihrem Programm „Ist doch wahr“ einen satirisch-kritischen Blick auf das beste Deutschland aller Zeiten, welches sich für die Humoristin noch immer wie eine Gummizelle anfühlt. „Unser Land soll täglich bunter werden, dabei sehen viele nur noch schwarz. Von der Bahn bis zur Bundeswehr: Das Diverseste in Deutschland ist das diverse Scheitern“, so Solga in einer Ankündigung. Aus der Stunde Null sei die Stunde der Nullen geworden. Sie selbst will Schluss machen mit dem Stillhalten und wagt es, die Dinge beim Namen zu nennen und weigert sich, den Unfug unserer Zeit ernst zu nehmen. Sie will sich das Leben nicht mehr mies machen lassen und nimmt ihr Publikum fröhlich mit in den Abgrund. Simone Solga tritt am 6. und 7. März um 20 Uhr auf. Zudem gibt es am 20. und 21. März, ebenfalls um 20 Uhr, einen weiteren Programmpunkt der Kleinkunsttage: Lars Redlich mit „Ein bisschen Lars muss sein“. Nachdem seine erste Soloshow „Lars But Not Least!“ deutschlandweit von Presse und Publikum gefeiert und mit diversen renommierten Preisen ausgezeichnet wurde, folgt nun der zweite Streich des Berliners. Redlich ist ein Allrounder, er singt von der Sopran-Arie bis zum Hip-Hop, textet bekannte Stücke humoristisch um und nimmt auch bekannte Musicals auf die Schippe. Seine eigenen Songs zeugen von Phantasie und grandiosem Humor, wie etwa das Lied von „Eike der Eintagsfliege“, die sich nicht vermehren kann, weil One-Night-Stands auch im Tierreich einen schlechten Ruf haben.