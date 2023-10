Zum 15-jährigen Bestehen Gemeindestiftung Lank lädt zu Kabarett-Abend ein

In ihrem Programm „Niedertracht am Niederrhein — Himmelschreiendes aus der Provinz“ verhandeln Herlyn und Kehl absurde Marotten und milieubedingte Zwangsneurosen: Ob es um täglichen Kleinkram oder Weltpolitik geht — ihr Kabarett lebt von einer schmerzhaft genauen Wahrnehmung der Menschen in der Provinz und bewegt sich auf der Grenze zwischen Gemütvollem und Abgründigem. Herlyn, ehemals Pfarrer und Theologieprofessor, wird in der Presse bereits als „begnadeter Nachfahre des großen Hanns Dieter Hüsch“ gehandelt. Seine Begleiterin, die Diplom-Sozialarbeiterin Heike Kehl, ist seit vielen Jahren in der Jazzszene des Ruhrgebiets unterwegs.