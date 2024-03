24-Jährige arbeitet im Stadtarchiv Geschichte in die Neuzeit holen

Eigentlich hatte Julia Gerk gar nicht vor, an eine Universität zu gehen, denn nach ihrem Fachabitur machte sie erst mal ein Freiwilliges Soziales Jahr. Dort hat sie dann gemerkt, dass soziale Arbeit etwas für sie ist und hat sich dafür entschieden, Lehrerin zu werden. Voraussetzung für dieses Studium ist aber das Abitur, und so ging sie wieder zur Schule. Der bereits zuvor entdeckte ihre Leidenschaft für Geschichte und ihr Berufswunsch konkretisierte sich. Inzwischen hat Gerk sich entschieden: Sie möchte Lehrerin für Geschichte und Politik werden. Um sich noch weiter mit Geschichte auseinanderzusetzen, hat sie dann nach ihrem Abitur angefangen, ehrenamtlich im Stadtarchiv zu arbeiten. „Das ist der beste Ort, wo man mit Geschichte in Kontakt kommen kann“, sagt sie. Und so hat die 24-Jährige beim Archiv angerufen und sich mit ihren Unterlagen dort beworben. Nachdem einige Formalia geklärt waren, fing sie im November des vergangenen Jahres an. Schnell hat sie gemerkt, dass ihr Ehrenamt sie auch auf ihr zukünftiges Studium vorbereitet. „Man lernt, mit Büchern umzugehen“, erzählt Gerk .