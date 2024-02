Junge Ideen für Meerbusch Jugendliche planen Zentrum für Treffen

Ein neuer Skaterpark, mehr Klimaschutz an Schulen und ein Jugendzentrum – das sind alles Wünsche von Jugendlichen, die die Querkopf-Akademie unterstützt. Der Skaterpark ist schon umgesetzt und war ein großer Erfolg der Akademie. Darauf ruht sich die Akademie aber nicht aus. So hilft die Organisation im Moment dem Abiturienten des Städtischen Meerbusch Gymnasiums, Ben Querling. Der achtzehnjährige Student kommt aus Osterath und ist ehemaliger Schülersprecher des Gymnasiums. Er möchte erreichen, dass die Schulen in Meerbusch nachhaltiger werden. Im April trifft er sich dazu mit Bürgermeister Christian Bommers.