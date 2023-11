Kreativ in Meerbusch Kinder erschaffen eine bunte Welt

„Ich habe das Gefühl, dass meine Veranstaltungen gut ankommen, daher möchte ich sie im nächsten Jahr weiterführen“, sagt Krömer, die gerade an neuen Ideen feilt. So kann sie sich gut vorstellen, in den Sommerferien eine Art Camp anzubieten. „Wir könnten uns am Landsknecht treffen und von dort die Gegend erkunden“, so die Autorin. Auch eine digitale Erkundungstour wäre für sie denkbar, denn so etwas sei für Kinder sehr attraktiv. „Digitales und Geschichten erzählen kann man gut verbinden“, findet sie. Ein Camp biete auch die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. „Ich liebe es, Dinge in einer Gemeinschaft zu erleben“, sagt Krömer.