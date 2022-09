Meerbusch : Mehr Personal für den Kinderschutz

Meerbusch Das Jugendamt wird mit Landesförderungen personell gestärkt. Der Schutz von Kindern gegen Missbrauch und Gewalt soll besser organisiert werden. Ein Netzwerkkoordinator und feste Handlungsketten sollen mehr Sicherheit schaffen.

In einer Stabstelle der Jugendamtsleitung sorgt künftig eine Netzwerkkoordination dafür, dass alle Jugend- und Kinderschutzakteure in der Stadt einen einheitlichen Ansprechpartner haben. „Es geht darum, Prozesse in der Handlungskette verbindlich zu machen, damit keine Informationen auf der Strecke bleiben“, erklärt Annacker. Für diese halbe Stelle gibt es Mittel vom Land, ebenso wie für zwei weitere Stellen, für die der Stellenplan noch genehmigt werden muss.

Das Thema Prävention ist in Meerbusch bereits gut etabliert. In den Grundschulen werden die Kinder seit Jahren mit dem theaterpädagogischen Projekt „Mein Körper gehört mir“ im Umgang mit möglichem sexuellem Missbrauch gestärkt. Alle zwei Jahre kommen dazu Schauspieler in die 3. und 4. Klassen mit Rollenspielen, in denen schwierige Situationen aufgearbeitet werden. Dazu lernen die Kinder einen entsprechenden Rap-Song. „Da wird sehr augenscheinlich, wie man sich selber helfen kann“, sagt Annacker. Finanziert wird das Projekt aus unterschiedlichen Quellen, mal mit Hilfe von Sponsoren, teilweise auch mit Fördervereinen. Dazu soll es künftig eine verbindliche Finanzierung geben durch Ausfallbürgschaften der Stadt. So konnten während der Pandemie einige Feste nicht stattfinden, deren Einnahmen dann zur Finanzierung fehlten. Ebenfalls seit langer Zeit bewährt ist das Projekt „die große Nein-Tonne“ für Erstklässler und Vorschulkindern aus den Kitas.