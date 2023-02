Serie Hausbesuch Ein Meister an Schere und Trompete

Dafür widmet er sich und seiner Trompete große Aufmerksamkeit: „Ich bin beim Haareschneiden und beim Trompete spielen sehr pingelig“, sagt er. Man sollte mindestens eine Einheit, das ist ungefähr eine halbe Stunde, pro Tag üben. Doch bei Perfektionist Strerath sind es mindestens zwei Einheiten pro Tag. „Schon bevor ich die erste Kundin im Salon bediene, habe ich geübt und meine Fingerfertigkeit trainiert“, sagt Strerath, der an den Nachmittagen und Abenden in Unterrichtsstunden und als Mitglied unterschiedlicher Orchester am Niederrhein weiter übt. Gesundheitlich ist der Friseur fit und das Diplom beweist, dass er bei der Trompete einen guten Ansatz hat. Also was sollte gegen eine große Tournee — am liebsten gemeinsam mit Dirk Wittfeld – sprechen. „Ja, das wird bestimmt anstrengend, aber die Künstler haben ja nicht jeden Tag einen Auftritt“, weiß Strerath und steht mit seiner Trompete in den Startlöchern.