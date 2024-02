Kultur in Meerbusch Jürgen Holitschke zeigt „Altes Holz“ in der Apsis

Sie erinnert sich, dass der Buchsbaum in vielen Kirchen traditionell am Palmsonntag verteilt wird und sich diese Kunst in das Kirchenjahr einpasst. Der in Grevenbroich lebende Künstler hat einige der abgestorbenen und ausgegrabenen Buchsbaum-Wurzeln mit naturgemäß dekorativ angeordneten Zweigen in seinem Atelier: „Ich mache mir vorher keine Gedanken, was künstlerisch aus ihnen wird, nehme mir nichts vor – es kommt, wie es kommt.“