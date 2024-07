Sport in Meerbusch „John-Höhn-Cup“ bekommt festen Platz im Terminkalender

Vor rund einem Jahr war John Höhn im Alter von nur 38 Jahren bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. Um dem ehemaligen Inhaber von „Pauls Savanne“ in Osterath und leidenschaftlichen Hobbyfußballer zu gedenken, hatte der OSV Meerbusch kurz danach am Krähenacker ein Kleinfeld-Benefizturnier ausgerichtet, an dem viele Freunde sowie aktuelle und ehemalige Weggefährten und Stammgäste teilnahmen.