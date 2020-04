Johanniter-Heim in Büderich : Hilferuf: „Wir brauchen 300 Masken“

Büderich Das Pflegeheim des Johanniterstifts in Büderich hofft auf die Unterstützung der Meerbuscher für den Notfall.

Bis zu 300 Mundschutz-Masken brauche das Heim, um das Personal zu schützen, sagt Wacker. „Die normalen OP-Masken müsste man nach drei bis vier Stunden entsorgen.“ Dann wären tausende Masken nötig, und die sind gerade Mangelware. Auch FFP2-Masken, die als Schutz für Mitarbeiter in Krankenhäusern in Krankenhäusern oder eben Pflegeheimen geeignet sind, muss man nach dem Verwenden entsorgen. Selbst diese bekomme man derzeit schwierig, weiß Wacker. Er versucht es seit Wochen, immer wieder. Über Umwege konnte der Heimleiter Masken aus China kaufen, aber die Preise seien teilweise um das Zwanzigfache gestiegen.

Kontakt Das Pflegeheim ist am besten per E-Mail zu erreichen, über info-meerbusch@jose.johanniter.de. Die telefonischen Leitungen des Heims sind derzeit wegen der starken Nachfrage der Angehörigen überlastet.

Der Johanniterstift ist deswegen auf Hilfe angewiesen. „Wir schicken allen Helfern auch gern eine Anleitung zum Selbernähen“, sagt Detlef Wacker. Die Dringlichkeit sei nicht zu unterschätzen. Stand Freitag waren in Alten- und Pflegeheimen allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 350 mit dem Corona-Virus infizierte Bewohner gemeldet, es hat bislang 79 Todesfälle in solchen Einrichtungen gegeben. Experten blicken mit Sorge auf die Situation. „Das Altenheim ist der sensibelste Bereich, über den wir reden“, sagte am Freitag NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Heimbewohner sind wegen ihres Alters und weil sie häufig Vorerkrankungen haben, besonders gefährdet. Das Zusammenleben mit vielen Menschen unter einem Dach begünstigt zudem die Ausbreitung des Virus.