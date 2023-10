Hunde in Meerbusch Test für Livie als Lesehund

Lesehunde helfen Kindern in Grundschulen, ihre Lesefähigkeit zu verbessern oder die Angst vor dem Lesen zu verlieren. Einmal die Woche kommen die Lesehundeteams an die Schulen. Von den Lehrern ausgewählte Kinder dürfen den Tieren in einem geschützten Raum 20 Minuten vorlesen und können sich sicher sein, dass ihre Zuhörer geduldig sind und keiner lacht, wenn sie etwas falsch machen. „Für die Kinder ist das eine ganz andere Situation, als wenn sie Menschen etwas vorlesen. Sie sind dabei wie in einer eigenen Welt. Und das Streicheln des Hundes während des Lesens, wirkt sehr beruhigend auf die Schüler“, so v. Seebach. „Unser Ziel ist, dass die Kinder ein positives Gefühl mit dem Lesen verbinden“, ergänzt die Kinder- und Jugendärztin.