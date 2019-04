Meerbuscher Ehrenamtlicher : Jochen Petzold - ein Ehrenamtler mit großem Herz

Bei der Tafel hilft Jochen Petzold regelmäßig mit. Er engagiert sich aber auch noch in anderen Institutionen. Foto: RP/Ulli Dackweiler

Jochen Petzold und seine Familie helfen bei der Tafel, den evangelischen Gemeinden und in der Nachbarschaft. Mit seiner Arbeit will der 72-Jährige der Gesellschaft etwas zurückgeben. Dabei liegt ihm eine Sache ganz besonders am Herzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz

Leuchtende Augen sind der Dank, den Jochen Petzold für seine vielfache ehrenamtliche Tätigkeit bekommt: „Mir macht die Arbeit Freude. Dieses Gefühl gebe ich weiter und ernte damit wiederum Freude.“ Ob in den evangelischen Kirchengemeinden Büderich und Osterath, für „Meerbusch hilft“ oder als Mitglied des Stadtelternrats – Jochen Petzold hilft überall dort, wo er und sein Engagement gebraucht werden: „Wenn es sich um sinnvolle Tätigkeiten handelt, fällt mir das Nein-Sagen schwer.“

Vor allem in der Evangelischen Kirchengemeinde Osterath macht sich der 72-Jährige mit handwerklichen Aktivitäten unentbehrlich. „Als ehemaliger Kundendiensttechniker habe ich viel gesehen und mir einiges abgeguckt. Bekanntlich darf man mit den Augen stehlen“, erklärt Jochen Petzold die Geschicklichkeit, die er beim Hängen der Bilder für das Projekt „Kunst in der Apsis“ aufbringt. In der Osterather Gemeinde war er auch maßgeblich an dem Start der Aktionen „Ökumenischer Biergarten“ und „Jazz rund um die Apsis“ beteiligt.

Als schließlich von Meerbusch hilft die „Meerbuscher Tafel“ in Osterath und Büderich ins Leben gerufen wurde, war er sofort begeistert: „Mit Rolf Beek hatte ich schon viel früher die Idee, so etwas aufzuziehen. Aber zu zweit hat das nicht funktioniert.“ Heute hilft er in allen Ausgabestellen, „wir haben überall viele Mitstreiter gefunden“. Die Räume müssen vorbereitet, Lebensmittel sortiert und auch die Voraussetzungen geprüft werden: „Wir wurden alle vom Gesundheitsamt geschult.“ Jochen Petzold ist immer wieder überrascht, wie viele Meerbuscher Anspruch darauf haben, die Angebote der „Tafel“ zu nutzen.

Besonders am Herzen aber liegen ihm Kinder und Jugendliche. Nach einer langen Tätigkeit als Schulpflegschafts-Vorsitzender der Realschule Osterath bringt er sich im Stadtelternrat ein: „Die Jugend hat keine Lobby.“ Als Stadtelternrats-Mitglieder hat er an vielen Jugendausschusssitzungen teilgenommen. Petzold plädiert dafür, den Jugendlichen Eigenverantwortung zu übergeben, so wie es beim Bau der Skaterbahn in Strümp gelungen ist: „Vorab wurden 20.000 Euro gesammelt – als Startschuss für den Bau.“

Weil seine Interessen breit gestreut sind, freut sich Jochen Petzold besonders darüber, dass auch Ehefrau Ursula ehrenamtlich unterwegs ist. Das Ehepaar lebt seit 1983 in Osterath, hat zwei Kinder und drei Enkel und ist bestens vernetzt. „Der Kontakt zur Nachbarschaft war von Beginn an eng, wir helfen und ‚betüddeln‘ auch ältere Menschen“, erzählt Ursula Petzold lachend. Sie fährt auch mal schnell eine Nachbarin zur Massage nach Büderich, ist bei Gemeindefesten und auch in der Kleiderkammer im „Pappkarton“ aktiv: