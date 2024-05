Umwelt in Meerbusch Jeder Meerbuscher produziert fast neun Kilo mehr Müll

Meerbusch · 2022 wurde in Meerbusch besonders wenig Müll produziert. In vielen Bereichen sind die Zahlen seither wieder leicht angestiegen, stellen sich dennoch im langjährigen Vergleich gut dar. Pro Person fielen 463 Kilo Müll an.

21.05.2024 , 17:23 Uhr

Die Müllmenge in Meerbusch hat leicht zugenommen. Foto: dpa/Jan Woitas