Autor aus Osterath Bayer-Fan schreibt Buch über seinen Herzensverein

Zudem ist Zimmermann eingefleischter Groundhopper. Das sind Fans, die weltweit Fußballspiele in möglichst vielen Stadien besuchen. Im zurückliegenden Jahr sah Zimmermann mehr als 100 Partien in elf verschiedenen Ländern. Insgesamt sind es schon mehr als 750 Spiele. Ob 2. Liga in Mexiko, 3. Liga in Nordmazedonien oder Regionalliga in Deutschland spielt für ihn keine Rolle. „Beim Fußball bekommt man in 90 Minuten so viele echte Emotionen geboten: Wut, Trauer, Enttäuschung, Freude oder Ektase – das alles in verschiedenen Ländern zu erleben, macht für mich den Reiz aus.“