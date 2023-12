Fußballvereine aus Meerbusch Oberligisten wollen nicht auf Abstiegsplatz überwintern

In den fünf Spielen unter seiner Regie habe sein Team konstant gute Leistungen gezeigt. Der Unterschied zu den drei vorangegangenen Partien, die allesamt knapp verloren gingen, sei, dass das Pendel zuletzt in die andere Richtung ausgeschlagen habe. „Die Jungs haben das Glück erzwungen“, so Siebenbach. Mit einem Sieg in Homberg könnten die Büdericher die Gastgeber in der Tabelle überholen, dennoch bewertet der FCB-Coach die Bedeutung des Kellerduells nicht über: „Wir müssen am Ende auf 38 bis 40 Zähler kommen. Gegen wen wir die Punkte holen, spielt letztlich keine Rolle.“