Meerbusch ist für Künstler attraktiv: Eine Stadt für die Kunst und Künstler

Ateliers, Musik, Malerei oder Literatur: All das prägt das Kulturleben von Meerbusch. Ein Überblick zum Auftakt unserer neuen Serie.

Die 10.000 Euro fließen in Kulturveranstaltungen ein – für Druck- und Transportkosten oder Noten. Bedingung ist ein Nachweis für sachgerechte Verwendung. Die Stadt unterstützt Kunst- und Kulturschaffende aber auch, indem sie ihnen Ausstellungsräume zur Verfügung stellt. Dazu gehören die Teloy-Mühle und das Forum Wasserturm in Lank-Latum sowie der Ausstellungsraum in der Stadtbibliothek Büderich.

Außerdem wird während der Projekte „Kunst in der Apsis“ unter Marlies Blauth, „Kunst in der St. Mauritius Therapieklinik“ mit Kuratorin Monika Sterk, „Kunst in der Praxis“ mit Claudia Schavan und bei den von Isabelle von Rundstedt im Alten Küsterhaus kuratierten Präsentationen ein großer Kunst-Querschnitt in die Öffentlichkeit gebracht. Das gilt ebenfalls für die in privaten Ausstellungsräumen wie der Galerie Mönter, Atelier Galerie Kraft, der Kunstgalerie Meerbusch, in Gastronomiebetrieben oder während Aktionen wie „Arbeitsplatz Kunst“, „Offene Ateliers“, „Kunst in eigener Sache“ oder der VHS-Sommerakademie, in Dauerausstellungen im Erwin-Heerich-Haus, im Alten Rathaus Osterath oder im St. Elisabeth-Hospital gezeigten Arbeiten. Aufmerksamkeit auch über die Region hinaus bringen Kunstpreise vom LionsClub Meerbusch oder Stiftungen wie die Bürgerstiftung „Wir für Meerbusch“.