Turnier an Pfingsten : Handball-Nachwuchs spielt in Meerbusch

Spannende Handballspiele werden am Wochenende erwartet. Foto: pixabay/JeppeSmedNielsen

Am Pfingstwochenende sind Meerbuscher HV und der TuS TD 07 Lank beim Quirinus-Cup Mit-Ausrichter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Baumeister

104 Jugend-Mannschaften aus Deutschland, 25 aus den Niederlanden, zehn aus Kroatien, acht aus Tschechien, fünf aus Polen und weitere neun aus Frankreich, Moldawien, Rumänien und Slowenien – so setzt sich das Teilnehmerfeld der 37. Auflage des Quirinus-Cups zusammen, das am Pfingstwochenende ausgetragen wird.

Ausrichter ist wie immer der Neusser HV, doch die Vorrunden finden an insgesamt elf Standorten im Rhein Kreis Neuss statt. Und erstmals sind diesmal auch zwei Vereine aus Meerbusch in eines der größten Handball-Nachwuchsturniere auf dem Kontinent involviert.

Sowohl der Meerbuscher HV als auch der TuS Treudeutsch 07 Lank fungieren als Co-Veranstalter. In den drei Hallen in Büderich, Strümp und Lank werden am Freitagabend und Samstag insgesamt 81 Vorrundenspiele à 20 Minuten über die Bühne gehen. „Wir freuen uns riesig darauf, Teil dieses Handball-Highlights in der Region zu sein“, sagt MHV-Geschäftsführer Markus Knychas.

Bei Lanks Abteilungsleiter Alexander Gronwald ist die Vorfreude ebenfalls groß: „Das Turnier ist europaweit bekannt, deshalb ist es eine Ehre für uns, als Mit-Ausrichter dabei zu sein.“

In der Sporthalle des Mataré-Gymnasiums, Niederdonker Straße 36, in Büderich können die Zuschauer am Freitag von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 20.30 Uhr die männliche D-Jugend, die weibliche C-Jugend und die gemischte E-Jugend beobachten. Unter anderem sind dort Nachwuchsteams der Rhein Neckar Löwen, von Dukla Prag, des EHV Eindhoven, von Rijeka Zamet und von Sachsen Zwickau vertreten. Gastgeber MHV Meerbusch schickt dort seine gemischte E-Jugend ins Rennen.

In der Sporthalle des Meerbusch-Gymnasiums, Mönkesweg 58 in Strümp, werden sich am Samstag von 8.30 bis 19.45 Uhr sowohl männliche B- als auch männliche C-Jugend-Teams miteinander messen Unter anderem treffen dort Maksimir Pastela aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb, Tourcoing Handball aus dem Norden Frankreichs oder der HV Shot 73 aus dem niederländischen Ijsselstein bei Utrecht auf verschiedene deutsche Vertreter.

In der vereinseigenen Forstenberghalle an der Wittenberger Straße in Lank-Latum schickt der TuS Treudeutsch zwei eigene Mannschaften an den Start. Die weibliche D-Jugend spielt gegen die Handballschool Brabant (Niederlande), den HSV Magdeburg, den TuS Königsdorf und ZRK Celje (Slowenien) und den HSV Solingen-Gräfrath. Die männliche C-Jugend empfängt den Osterather TV, Medveščak Zagreb (Kroatien), Bayer Dormagen und Eintracht Hagen.

Die 25 Partien in Lank werden am Samstag zwischen 8.30 und 19.45 Uhr ausgetragen. „Wir hoffen, dass viele Zuschauer den Weg in alle drei Hallen finden, um den Nachwuchs angemessen zu unterstützen“, appellieren Knychas und Gronwald gleichermaßen an alle Handballinteressierten.