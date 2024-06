Immobilienexperte Werner Fliescher „Das Einfamilienhaus hat großes Potenzial“

In unserer Heimatliebe-Umfrage haben sich die Meerbuscher Leser leicht unzufrieden mit den Preisen und Angeboten für Immobilien gezeigt. Dennoch ist das Wohnen hier günstiger als in den größeren Nachbarstädten – auch wenn Wohnungen und Häuser in Meerbusch immer beliebter werden. Warum das so ist, erklärt Werner Fliescher, Vorstand des Verbands Haus und Grund für Düsseldorf und Umgebung.