Stadtplanung in Meerbusch Inspirierende Ideen für ein Bürgerhaus

Ein Gebäude auf einem kleinen Podest, auf dessen Stufen man Platz nehmen kann und das ein Pendant zum Alten Güterbahnhof bildet – so könnte der Bürgersaal in Osterath aussehen. Zumindest, wenn es nach der Vorstellung der Kölner Architekturstudenten Tim Schleppgrell, Mira Wollersheim, Katharina Voß und Mona Schubert geht. Sie haben ihren Entwurf am Samstag an der Ladestraße der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine andere Studentengruppe (Niklas Witt, Noris Ermers, Romario Krause und David Fink) bevorzugt bei ihrem Entwurf mit dem Titel „Viergiebelhaus“ ebenfalls ein eigenständiges neues Gebäude für ein Bürgerzentrum. Andere schlagen Gebäude mit Shed- oder Walmdach und viel Platz für Open-Air-Veranstaltungen vor.