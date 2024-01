Statt Umbenennung Infotafel am Emil-Nolde-Weg in Planung

Mehr als ein Jahr ist der Beschluss des Stadtrats her, am Osterather Emil-Nolde-Weg eine Hinweistafel zum umstrittenen namensgebenden Künstler anzubringen. Umgesetzt wurde diese Entscheidung bisher nicht, so dass die Politik das Thema in der letzten Ratssitzung des vergangenen Jahres erneut vorgebracht hat. Auf die Nachfrage kündigte die Verwaltung an, bald einen Vorschlag für eine Infotafel vorzulegen.